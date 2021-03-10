封測廠力成(6239)雖受記憶體庫存調整及淡季工作天數較少影響，2021年2月合併營收「雙降」至近19月低點，但修正幅度優於往年水準、仍與前2月營收齊登同期次高。公司預期首季營收將較去年第四季微降，但將自3月起回升，預期今年營運仍可維持成長。

力成股價1月底觸及106.5元波段高點，隨後於100～106元區間震盪盤整，力守百元之上。今（10）日開高後守穩盤上、小漲1％至101元。三大法人近日買賣超調節互見，本周迄今小幅賣超225張。

力成2月自結合併營收58.26億元，較1月60.93億元減少4.37％、較去年同期58.91億元小減1.1％，為近19月低點、仍創同期次高。累計前2月合併營收119.2億元，較去年同期122.32億元小減2.55％，亦創同期次高。

力成執行長謝永達先前法說時預期，首季營收估較去年第四季微降，但可望自3月起回升。投顧法人指出，力成今年春節當月營收的月減幅度低於往年的5～10％，預估首季營收季減2％、年減1％，每股盈餘（EPS）可望持穩2元。

謝永達表示，首季邏輯業務訂單需求續強，仍面臨產能短缺問題，預期上半年成長仍相當強勁，記憶體業務需求將自3月起回升，上半年車用貢獻亦可望顯著回升。在邏輯業務動能續旺、記憶體業務持穩下，今年展望仍正向，預期營運可望維持成長。

投顧法人認為，力成轉型策重邏輯業務發展，預期今年營收年增率將逐季回升，其中邏輯業務可望成長達雙位數、記憶體業務成長個位數百分比，看好全年營收繳出高個位數成長、獲利成長達雙位數百分比，維持「買進」評等、目標價120元不變。

(時報資訊)