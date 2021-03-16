過去10年外資年年買超越南股市，在資金淨流入加持之下，越南股市多數收漲，富邦越南ETF(00885)擬任經理人楊貽甯建議，考量資金寬鬆持續、且越南有望受惠貿易戰轉單效應，目前是佈局越南股市的好時機，投資越南ETF參與越南股市，是投資人最便利的選擇，不但交易手續簡便、交易成本相對較低、變現靈活度亦佳，富邦越南(00885)是國內第一檔、也是唯一的越南ETF，將於3/24起募集，預計在4月中掛牌。

楊貽甯認為，現在的越南就像1980年代的台灣，大家參與不了40年前的台灣，但現在進場投資富邦越南ETF(00885)ETF，可以藉由低廉成本，收穫越南經濟起飛的黃金時期。在低利率時代，高報酬的商品越來越少，但越南指數年化報酬率仍有9%以上，可說提供客戶一個長期投資的新選擇。

此外，越南因受惠人口及政策改革紅利加持下，市場預估2020年~2022年EPS年複合增長率高達19.1%居冠，表現高於其他新興市場國家。其中富時越南30指數目前權重佔比前三大產業—房地產、消費及金融，2021年EPS將分別增長16%、29%及21%，足見富時越南30指數成分股具備長期成長潛力與競爭優勢。

楊貽甯強調，富邦越南ETF(00885)所追蹤就是富時越南30指數，該指數在考量外資持股限制以及流動性後，精選30檔大型股+流動性佳之股票，掌握未來投資越南的機會財，投資人可輕鬆當越南30檔菁英的股東。富邦越南同時也是國內首檔聚焦胡志明證券交易所股票之ETF，具備相當的代表性，網羅具備消費紅利、改革紅利，與受惠經濟增長之優質企業，可說坐擁消費紅利與改革紅利之雙利優勢。以富時越南30指數來說，僅2011及2018年為下跌，其餘8年皆為正報酬，上漲機率達80%，且最大漲幅甚至達50%以上，建議分散佈局建立長期部位。

(時報資訊)