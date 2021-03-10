韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)公布2021年2月自結合併營收1.76億元，較1月1.72億元成長6.88％、較去年同期1.21億元成長達46.07％，創同期新高、歷史第三高。累計前2月合併營收3.49億元，較去年同期2.78億元成長達25.74％，續創同期新高。

豆府表示，2月受惠去年展店效益顯現，以及長達7天的春節連假，帶動家庭與朋友聚餐需求攀升，加上全台百貨賣場推出年節活動集客，使得門市來客數大幅提升，挹注集團旗下各品牌營收成長。

展望後市，隨著3月步入餐飲傳統淡季，因國內疫情趨於穩定，首批疫苗於3月初正式抵台，豆府預期可望提高消費者外出用餐聚會頻率，對此更新「銅盤」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」3品牌菜單因應，除了優化既有料理，更新增多道全新料理。

豆府預期，在搭配新菜活動的助攻下，可望延續消費熱潮。同時，亦看好國內市場力道回溫，將持續積極拓點，3月「飛機河粉」及「北村豆腐家」各新展1家門市，預期持續展店將增添營收動能。

豆府去年合併營收18.05億元、年增達29.43％，歸屬母公司稅後淨利2.3億元、年增達77.43％，每股盈餘（EPS）達10.29元、賺逾1股本，三者齊創新高。董事會決議配息9元，訂3月25日除息交易、4月19日發放現金股利，並於5月25日召開股東常會。

(時報資訊)