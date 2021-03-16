飯店業者寒舍(2739)董事會通過2020年財報，受新冠肺炎疫情衝擊，合併營收28.06億元、年減37.33％，毛利率21.36％、營益率負14.86％，較前年39.85％、7.2％顯著轉虧。稅後虧損3.51億元、每股虧損3.15元，均創歷年新低。

寒舍去年第四季合併營收8.67億元，季增15.42％、年減29.8％，毛利率升至25.83％，齊登全年高點，惟營益率負9.56％，較第三季0.16％及前年同期13.92％轉虧。稅後虧損0.49億元，低於第三季虧損0.3億元及前年同期獲利1.16億元，每股虧損0.44元。

寒舍表示，受惠旅展業績加持、國旅興盛及年底聚餐需求增加，帶動去年第四季營運穩健回升至全年高點。據寒舍財報揭露，第四季餐飲營收6.18億元，季增達19.89％、年減9.26％，住房營收2.13億元，季增6.74％、仍年減達58.14％。

因疫情邊境管制使國際旅客斷炊，衝擊都會型商務飯店營運，寒舍因旗下台北喜來登與台北寒舍艾美住房率驟降，使去年營運大幅衰退。惟度假型的礁溪寒沐酒店逆勢受惠國旅爆發，去年暑假至年底住房率均逾8成，全年住房率年增7個百分點、平均房價年增約4％。

隨著去年下半年境內疫情有效控制，寒舍看好聚餐用餐人潮回籠，因時制宜彈性推出多元餐飲活動，包括精緻單點餐廳祭出吃到飽、主打小桌數喜宴及微型尾牙、延長線上旅展販售時間、積極開發外賣店商品，策略皆有效帶動來客數成長，減緩疫情造成衝擊。

寒舍營運在第二季落底，下半年隨著國旅爆發及市場需求回籠而逐季回溫。據寒舍財報揭露，去年全年餐飲營收19.27億元、年減22.83％，住房營收7.4億元、年減59.11％，相較於受衝擊最大的上半年分別年減達36.99％、63.1％，衰退幅度均逐季收斂。

展望今年，在疫情尚未結束前，寒舍將持續嚴謹執行各項防疫措施，以確保賓客及員工安全。餐飲業務將維持穩健步調，豐富各餐廳菜色、優化服務品質，並積極拓展數位與實體通路平台、增加銷售管道，搶攻冷凍即食餐點商機，期盼持續挹注營運成長動能。

住房業務方面，寒舍力圖進取搶攻國旅市場，旗下各飯店鎖定各客層推出多元化住房商品，如台北喜來登鎖定家庭客群推出5間親子主題客房、台北寒舍艾美以快閃優惠價搶攻小資客群，礁溪寒沐則搶攻高端運動市場，盼衝高全年平均住房率、增添營運動能。

(時報資訊)