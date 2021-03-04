外資4日賣超台股525.15億元，居史上第五大，第一大是上周五元宵節當日外資賣超994億元。4日受到外資拋售重量級權值股干擾，台股下挫305.32點，跌幅1.88％，收在15,906.41點，跌破萬六，成交量為3,276.78億元。

4日台股重挫源頭為美股半導體類股、科技類股跌幅頗深，主要因美國10期公債利率再次上升，科技股不再吸引法人布局便開始拋售持股，外資4日賣超525.15億元，賣超金額躍升為台股史上第五大；累計今年外資賣超台股高達2,383.54億元。

台股史上前五大賣超依序為第一大2021年2月26日994億元。第二大2007年7月27日的623.98億元，歷史事件為2008年金融海嘯前夕，美國次貸危機。第三大為2007年3月12日賣超549.37億元，為飛利浦出清台積電。第四大2020年3月9日賣超545.58億元，因全球爆發新冠肺炎。第五大為今日2021年3月4日的525.15億元。第六大2007年8月1日賣超489.92億元，起源為美國次貸危機。

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