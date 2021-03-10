新台幣匯價近期回貶，今早台北外匯經紀公司新台幣匯價成交都在「28」字頭，新台幣回貶有利壽險業的避險成本持續下降，同時市場預估FED將在9月進行縮表，內資法人看好壽險業今年的營運前景。壽險金控近期獲外資加碼，昨天（9）外資加碼的前5大個股中，壽險金控占4名分別為新光金(2888)、中信金(2891)、開發金(2883)及國泰金(2882)。

新光金因核心子公司新光人壽2月認列持有之碧湖天建案12.6億元出售利益，新光人壽及新光金控2月稅後純益雙雙較1月大幅走高。新光人壽2月稅後純益34.74億元、月增21.41億元；新光金控2月稅後純益40.11億元、月增18.79億元。從累計數來看，新光金控前二月稅後純益61.43億元、年增0.3%，累計每股稅後純益(EPS)為0.47元。

中信金公告2021年2月份自結盈餘，2月份單月稅前盈餘為56.10億元，稅後盈餘為48.23億元，累計前二月稅前盈餘153.59億元，合併稅後盈餘134.94億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.69元。中國信託金控表示，2月份雖然工作天數及計息天數較少，但銀行及保險核心動能穩健，加上金融操作表現得宜，單月獲利仍維持良好表現。

開發金二月份自結稅後獲利29.28億元；累計一至二月稅後獲利達49.89億元，每股盈餘0.34元。開發金2月獲利開始認列中壽權益法投資貢獻，帳面大進補！

(時報資訊)