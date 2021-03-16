富邦媒(8454)搭電商崛起之勢，日前突破1000元，成為第1家站上千元的百貨類股，對此，富邦媒董事長林啟峰表示，股價是反應市場對公司未來的看法與預期，相較於蝦皮或是最近上市的韓國電商業者Coupang，富邦媒股價算是「委屈」的。

新冠肺炎疫情顛覆消費習性，加速驅動虛擬零售通路的蓬勃發展，電商平台也成為市場投資新寵，有「韓版亞馬遜」之稱的南韓電商龍頭Coupang於3月11日在美國掛牌，掛牌當天市值一度飆上1140億美元；國內電商龍頭-富邦媒則是在2月24日突破千元關卡，並在2月25日盤中一度攻抵1025元，不僅創下掛牌新高價，亦是國內第1家站上1000元的百貨類股。

林啟峰表示，股價反映市場對公司未來的看法與預期，儘管Coupang一年虧損約5億美元(約新台幣141億元)，但因Coupang最後一哩路配送做得很確實，不僅大部分由員工完成，配送過程還有很多貼心小服務，也會關懷客戶，因此雖然還在虧錢，但市場給予非常大的肯定，上市第一天市值就超過新台幣1.5兆元，富邦媒若以股價1000元計算，市值約新台幣1400億元，不到Coupang的1/10，在網路產業，相較於Coupang或是蝦皮，股價算是「委屈」的。

就基本面來看，林啟峰表示，富邦媒去年營收與獲利都超越市場預期，特別去年獲利成長幅度高於營收成長幅度，如果用去年每股盈餘(EPS)來看，現在富邦媒股價相對較高，但從未來幾年淨利預估來看，現在股價是合理的，可能投資人認為公司到了某個規模後，成本會因為經濟規模而下降，加上導入自有商品，毛利不會每年往下掉，讓公司成長率維持在軌道上，整體經營看起來是往上；對他來說，現在股價是委屈的，股東也不太滿意，不斷督促跟投資人和消費者有更多溝通。

林啟峰指出，經營者心中沒有股價，但是股價越高，對經營者的壓力越大，因為投資人用這麼高的價格買富邦媒股票，經營者要盡力滿足這些認同公司的投資人。

(時報資訊)