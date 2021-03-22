中華職棒32年賽事開打，富邦悍將今年喊出「FIGHT ON」口號，全隊要在新賽季強悍出擊，齊心爭取團隊最高榮譽！球團於主場開幕週攜手富邦投信共同舉辦今年首檔主題日「FIGHT ON 強悍出擊」，邀請家人們回到悍將城堡，一起迎接熱血的棒球賽事，給予球員們最強大的支持力量；球團昨特別邀請富邦台50（006208）ETF經理人温芳儀現身開球，要把驚喜傳給悍將！

富邦投信除了由經理人為大家開出好球，並與悍將合作，結合悍將球隊APP，首度運用最新智慧球場技術，推出球迷好康活動。

球迷在球場只要開啟悍將APP接近開球嘉賓温芳儀或悍將副領隊陳昭如(Joyce)，即可自動感應獲得富邦投信的獎勵點數；前1500名完成「我挺我悍將」任務者，同樣可獲得富邦投信獎勵點數，獎勵點數可兌換悍將專為球迷推出的各項好康活動！也代表球團積極結合富邦集團資源，實踐5G智慧球場的多功能應用；活動推出後，引起現場球迷熱烈參與。

富邦投信擁有優秀的投資研究團隊，旗下基金表現優異。其中富邦台灣釆吉50基金（富邦台50、006208）甫榮獲2021晨星最佳基金獎(台灣)最佳台灣股票基金獎，根據晨星資料指出，這檔ETF獲獎，原因之一為台灣科技股龍頭台積電（2330）持有部位大，受台積電大漲帶動該ETF績效表現；此外，總費用率亦低於同類型ETF，追蹤差異也優於同儕，能在全體台股基金中脫穎而出，實屬不易。

(中時 )