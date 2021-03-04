韓國股市4日走軟，因為受到隔夜美股重挫，科技類股潰不成軍，就業市場數據難看，以及美公債殖利率又上升等利空消息影響。KOSPI指數收3,043.49點，下跌39.5點，跌幅1.28%。另外，韓元走貶，韓公債殖利率則上升。

投資人也在觀望，美聯準會稍晚談話不知會釋出何種訊息，包括長期貸款成本會不會增加等負面消息。

三星電子與SK海力士扮演領跌角色，分別下跌1.9％與3.4％。至於網路業者Naver與電池製造商樂金化學(LG Chem)也分別跌2％和0.6％。

外資賣超9280億韓元，但散戶反手大接2.2兆韓元。

美國方面，市場紛紛拋售短期漲幅過大個股，隔夜美股應聲倒地。而美國2月就業數據不如預期，也讓外界質疑景氣回溫程度。

韓國2月通膨率年增1.1％，是繼2020年元月成長1.5％後，增幅最大的一個月，甚至還超過市場普遍預估值1％。韓國內需漸改善與全球原油價格上漲，是主要兩大推手。

韓國2020年第四季經季節調整後，經濟成長率的初值為1.2%，比元月預估值1.1%高出0.1個百分點。不過，韓國2020全年的經濟成長率，還是維持衰退1%不變。

最新匯價，目前1美元可兌1,125.1韓元，韓元貶0.43％。

韓國3年期公債殖利率上升1個基準點至1.028％，10年期的也上升1.8個基準點至1.97％。

(時報資訊)