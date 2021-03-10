在半導體族群領軍下，美國科技股多頭部隊周二演出驚人大逆襲，那斯達克指數單日暴漲3.7％，創四個月來最大漲幅，僅花一天就擺脫修正泥沼。晶片類股全面噴出，費城半導體指數勁彈逾6％，締造近一年單日最大漲幅紀錄。

由於美國債息拉回，加上科技股這波重挫跌深吸引逢低買盤搶進，那斯達克收盤暴漲464點或3.7％，收復13,000點大關，創去年11月4日以來單日最大漲幅，表現明顯超出其他類股，標普5百指數上漲1.4％，道瓊工業指數更僅微漲30點或0.1％。

這波拉回首當其衝的特斯拉強彈20％，蘋果、亞馬遜與臉書等重量級尖牙股指標全都大漲超過3％。那指較2月12日的歷史高點跌幅急縮至7.2％，等於僅花一天就擺脫修正。

美國10年公債殖利率周二下滑至1.545％，較前一日的1.595％一年多高點大跌5個基本點。投資專家認為，隨著殖利率來到波段新高後，將吸引低接買盤進場，有助於讓債市止跌回穩。

柏瑞投資基金經理人瑞達(Hani Redha)表示，「我們認為債息上揚已出現漲不動的情況，在這個殖利率水位，我們預估會有更多的買盤進場敲進，這應該會讓債息回穩。」

半導體族群漲勢格外猛烈，輝達(Nvidia)強升8％，並一舉收復500美元大關。費城半導體指數暴漲6.1％，創去年4月6日以來單日最大漲幅，去年該天費半指數與輝達狂飆10％。

超微單日急揚6.2％，應用材料飆升8.1％，邁威爾科技更噴漲9.5％。晶片大廠也是全面衝高，英特爾收盤漲幅達4.7％，博通拉出一根5.3％的長紅，美光與高通分別大漲5％與4.8％。

周二強彈後，費半指數本月迄今跌幅縮小至4.4％，那斯達克月線也僅小跌0.9％。受惠於疫情帶動遠距上班與網購熱潮，過去一年來費半指數總共飆升88％，那斯達克也激漲64％。

(工商 )