10日在科技與汽車類股領跌下，韓股連五日收黑。即使隔夜美股那斯達克指數大漲，但中國大陸股市震盪過大，市場不確定性因素也讓投資人卻步。KOSPI指數收2,958.12點，下跌18點，跌幅0.6%。同時，韓元走貶，韓公債殖利率則表現不一。

2021年到目前為止，KOSPI上漲了2.95％，而在過去30個交易日中，卻下跌5.8％。

三星電子跌0.61％，SK海力士也跌2.56％，LG化學漲3.48％，Naver也漲2.90％。

Daishin證券表示，市場都在關注中國大陸股市是否已止跌，因為通脹與生產者物價指數，這些經濟數據都超乎預期下。

外資賣超105億韓元，並已連六日都是賣出。另方面，散戶則買進4080億韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,142.7韓元，韓元貶值0.21％。2021年迄今，韓元兌美元匯率貶了4.9％。

韓國3年期公債殖利率下跌2.1個基準點至1.183％，10年期的上升0.2個基準點至2.037％。

(時報資訊)