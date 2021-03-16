真好玩(8491)近年積極轉型為研運一體的遊戲公司，第2季除了新推一款代理遊戲外，自研產品第2季將在市場上進行菁英測試，第3季在台港澳先行上市，第4季再推海外，以代理、自製雙箭頭擴大營運規模，期盼營運再攀高峰。

真好玩攻韓有成，2月營收2.06億元，年增207％，前2月營收3.37億元，年增118.64％。真好玩乘勝追擊，再推《九州幻想M》全新改版，全面新增遊戲劇情任務與「個性化標籤精準配對」、「智能話題產生器」兩大新功能，也將遊戲定名為《九州幻想M：完美守護》，遊戲代言人請到知名演員周曉涵。

真好玩表示，《九州幻想M》台韓兩地創造佳績，推出至今亦吸引超過50萬名玩家，推升真好玩營收成長，而今再推遊戲改版，新增更多豐富的遊戲內容希望有代言人加持下，吸引更多玩家加入。

董事長周玄昆表示，2020年全球因疫情影響，宅娛樂效益發酵，全球遊戲人口大幅成長，進而帶動整體遊戲市場成長。真好玩今年度更將積極搶市，將推出多元遊戲產品，並持續複製成功的營運經驗至全世界各地，上月24日已推出《ABYSS WALKER》(《天啟紀元》全球版)，第2季將再推出美式動畫冒險卡牌新作《超英雄特攻》全球版。

自製部分，真好玩近年積極轉型為研運一體的遊戲公司，持續強化研發團隊實力，自研產品最快將於第2季推出市場菁英測試，主要為一款經典暢銷IP的3D手遊，第3季正式於台港澳地區推出，第4季推向日本、韓國及全球地區發行，擴大營運規模。

(時報資訊)