比特幣在近期衝關站上6萬美元後，又出現震盪下跌，今早比特幣重挫逾9個百分點，下跌了逾5000美元；但台股的板卡相關個股，今早表現相對有撐，比特幣等數位貨幣的長期發展趨勢，支撐相關個股的走勢。國內消金業務指標之一的中信金(2891)就提醒投資人，雖然不可忽視數位貨幣的投資，但需留意私人數位貨幣無國家信用背書、價值波動大的風險；在長期投資的機會方面，中國信託銀行分析數位貨幣發展趨勢，提醒投資人留意數位貨幣的五大商機。

今早相關板卡個股中，麗臺(2465)由黑翻紅，華碩(2357)、微星(2377)力守紅盤，惟撼訊(6150)和青雲(5386)仍跌逾4個百分點。

中信銀分析的5大數位貨幣商機包括：

1.私人數位貨幣交易熱絡，各大交易平臺將擴大加密貨幣的交易商機。數位貨幣發展影響民眾交易模式，數位支付公司Square財報顯示，有300萬用戶使用其開發的Cash APP進行比特幣交易；全球主流支付平臺Paypal也允許客戶使用網路錢包交易比特幣與其他加密貨幣，顯示交易平臺為數位貨幣發展下最直接受惠的產業。

2.各國央行的數位貨幣將擴大數位經濟商機。不同的新創科技跨領域整合平臺與創新服務模式，建立數位經濟生態圈，如通訊平臺業者LINE的LINE POINTS生態圈、中國騰訊以微信支付成為行動電商等，但不同生態圈之間，彼此的支付方式多不互通，反觀央行數位貨幣因具備統一標準和法償地位，串聯不同數位生態圈，可將貨幣和支付合一，中信銀行建議投資人，可著重線上流量與供應鏈等環節具優勢的美國與中國大陸線上零售業龍頭。

3.數位貨幣帶動新創金融科技與資訊安全技術相關投資商機。各國央行對數位貨幣發展的投入，連帶提升政府效率和產業競爭力，如區塊鏈技術將更廣泛應用在支付清算、國際貿易，5G、衛星網路、人工智慧、雲端運算與大數據等新技術將支撐傳統基礎設施升級，數位貨幣普及化後，防止偽造與資訊安全問題更為重要，建議民眾留意資訊安全技術相關產業。

4.傳統金融機構的數位轉型商機。交易模式與新創金融科技發展快速，可能排擠傳統金融機構的服務，由於央行發行數位貨幣仍需藉由銀行投放，能跟上數位轉型的金融機構將有更多發展，若銀行發展的應用程式和電子錢包符合新型態消費支付，可擴大銀行平臺的應用場景，促進零售金融的線上線下整合。

5.人民幣的數位經濟商機。目前全球國家發行的數位貨幣，以中國人民銀行最為領先，去年12月在蘇州發放200元人民幣的數位紅包給客戶，發放當天即可使用，為各國央行數位貨幣交易首例，同時中國也將金流數位化視為重大政策，強化數位經濟與基礎建設合作，如數位絲路計畫，增強國際上使用數位人民幣進行跨境清算的誘因，中信銀行建議有意投資數位貨幣的投資人，可留意人民幣的長期趨勢與中國數位絲路計畫發展的基礎建設商機。

(時報資訊)