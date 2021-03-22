玉山證券榮獲《財訊》「2021財富管理大獎」證券類「最佳財富增值獎」、「最佳數位金融獎」、「最佳數位智能系統獎」及「金融服務創新獎」4個獎項，其中更是連續3年獲得「最佳數位金融獎」殊榮，展現玉山證券積極發展數位金融的傑出成績。

在玉山金控金融科技的整體布局下，玉山證券秉持「Open Security Service」的理念，精進數位金融服務，落實場景金融、普惠金融及智慧金融的目標。為提供顧客便利的數位投資服務，玉山證券結合新創金融科技，為首家券商推出「跨平台證券服務」，讓顧客體驗順暢無斷點的數位開戶及下單功能。

玉山金控同時優化各項線上服務流程，成功吸引年輕族群參與股市，讓玉山證券整體線上開戶占比由2019年28％提升至2020年75％，線上開戶數年成長超過6倍。玉山證券運用創新的力量提升顧客體驗，連續3年蟬聯「最佳數位金融獎」。

此外，玉山證券在去年10月配合台股盤中零股新制推出「股票e指存」服務，投資人經由簡易的「選股、試算、約定」三步驟，即可透過數位服務智慧買零股，不論是在標的選擇上，或是約定存股的方式等，能以直覺、智能、數位的操作動線在3次點擊內快速完成，且透過手機、平板或PC皆可交易，使股市新手也能輕鬆投資理財。透過創新的流程提供顧客更好的服務體驗，也獲得「金融服務創新獎」的肯定。

玉山證券將持續發揮金融專業，整合跨界、跨產業及運用數位科技的力量，同時結合子公司玉山投顧專業的研究資源，串聯證券分公司與銀行的服務網絡，期望提供顧客國內外證券承銷、經紀、自營及海外商品等全方位服務，朝最具特色的證券商邁進。

(中時 )