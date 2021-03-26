Oliver Wyman Group旗下國際金融諮詢顧問公司Celent，3月揭曉Model Bank Awards 2021獲獎名單，台新銀行以OPEN API建構完整生活金融生態圈的發展規劃，從全球超過80家金融業者，在160多件參與獎項角逐的專案中脫穎而出，獲頒全球性獎項「開放銀行金融生態圈模範銀行獎」（Model Bank for Open Banking Ecosystem Development），更是台灣金融機構唯一獲得Model Bank Award 2021大獎肯定。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，Celent金融諮詢顧問公司每年都會透過Model Bank Awards（模範銀行獎項）表彰全球在不同領域卓越運用技術科技的金融機構，獲獎的金融機構都將視為全球相關領域之領導者。這次評選重點在如何從新產品的構想到營運及風險管理創新，以不落窠臼的方式改善客戶體驗，而台新銀行參賽的數位金融專案，則聚焦在面對疫情衝擊及貿易戰的雙重困境底下，透過OPEN API交換金融服務打造新生態、新商模、新競合的開放銀行生態系，讓各式金融服務可以更貼近民眾生活圈的每個角落。

台新銀行擁有廣大的商戶夥伴，包國儀指出，持續運用API整合集團資源並於去年打造「台新創新金融實驗室」，與多家不同產業商戶夥伴展開合作，透過技術架接、商務流程改造，率先回應後疫情時代下加速的金融數位化需求，以體驗式行銷模擬未來生態圈藍圖，加速無接觸服務之進展，讓金融服務無縫嵌入民眾的生活消費場景中，運用API打造完整的生活金融生態圈 。

台新銀行長期關注民眾的數位使用體驗及需求，持續突破場域及時間的限制，致力提供民眾隨手可得的生活金融服務。包國儀說明，以近期興起的點數經濟為例，台新銀行打破產業限制，建構台新點數整合平台，藉由跨產業的點數交換機制，開啟點數一家親的合作模式，提供民眾跨品牌、跨平台，甚至跨境的點數使用體驗，創造全新型態的點數價值。

為邀請客戶體驗全新的點數生活，台新銀行特別舉辦ATM台新Point回饋。包國儀說明，民眾今年底前只要使用台新銀行ATM完成跨行交易，就可累積台新Point。點數可透過ATM兌換全家、萊爾富、OK mart三大超商購物金，並於消費結帳時直接進行折抵，體驗台新Point帶來的便利生活。

(工商 )