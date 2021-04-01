大陸國務院國資委網站3月31日發佈消息，經國務院批准後，中國中化集團有限公司（中化集團）與中國化工集團有限公司（中國化工）實施聯合重組。在兩家世界500強的央企重組之後，將形成一家資產過兆元人民幣、員工數達到20萬的巨無霸公司。

中化集團在企業官網發佈的消息顯示，兩家企業此次獲准實施聯合重組，將新設由國資委代表國務院履行出資人職責的新公司，中化集團和中國化工整體劃入新公司。

根據新浪財經報導，中化集團成立於1950年，前身為中國化工進出口總公司，是石油和化工產業綜合營運商、農業投入品（種子、農藥、化肥）和現代農業服務一體化運營企業，並在城市開發運營和非銀行金融領域具有較強的影響力。

而中國化工則是大陸最大的化工企業，有化工新材料及特種化學品、農用化學品、石油加工及煉化產品、橡膠輪胎、化工裝備和科研設計6個業務板塊，在全球150個國家和地區擁有生產、研發基地，並有完善的行銷網路體系。

據中化集團發佈的消息指出，重組後新公司涵蓋生命科學、材料科學、基礎化工、環境科學、橡膠輪胎、機械裝備、城市營運、產業金融等業務領域。

市場專家也認為，聯合重組不僅有利引領化學工業高品質發展，且將為市場提供更好的產品和服務。例如在建築、交通、新一代資訊產業等應用領域，突破關鍵材料瓶頸，提供化工材料綜合解決方案；在農業領域，提供高水準的農資與農業綜合服務；在化工環保業務領域，大力推進節能減排。

(旺報 )