印度歷史悠久的英文報紙「印度時報」4日刊登社論，支持印度與台灣提升雙邊關係，相互合作，不必過度忌憚中國；中國駐印大使館5日批評印媒挑釁「一中原則」，違背印度政府一貫立場。

台灣2日發生台鐵太魯閣號出軌事故，造成50人罹難、逾200人輕重傷，為40年來傷亡最慘重的鐵路交通意外，引發國際關注，「印度時報」（The Times of India）刊登社論說，在這般情況下，送暖慰問合乎常情。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）代表印度政府於推特發文，對台鐵太魯閣號事故表達哀悼之意；這是印度政府首次對台灣事務公開發表聲明。中華民國外交部和外交部長吳釗燮先後轉推巴格奇這篇推文，同時對印度政府表達感謝。

鑑於台灣的地緣政治意義，各國與台灣正式接觸向來會牽動中國敏感神經，印度過去顧忌中國，對台灣相關事務相當保守低調，未曾公開表達意見，然而隨著中國頻頻在邊境和印度發生衝突，雙邊關係降到低點，愈來愈多印度智庫學者和民眾支持印度政府應與共享民主價值的台灣強化合作，不必在意中國。

這篇以「新德里與台北合作既互惠互利，也向中國傳遞明確訊號」為題的社論說，印度不必過於忌憚中國對台灣的政治主張，畢竟台灣是個朝氣蓬勃、擁有2300 萬人口的國家，珍視多黨民主體制，也是亞洲經濟發動機和半導體領域的世界領導者。

社論說，蔡英文政府上任後積極推動新南向政策，致力強化台灣與印度等東南亞和南亞國家的關係。事實上，印度與台灣在多個領域都能攜手合作，從智慧城市、農業技術到半導體和再生能源，甚至是漢語學習，台灣教育中心能夠取代中國問題重重的孔子學院。

社論還說，隨著中國在全球影響力與日俱增，印度必須更了解中國，而台灣最了解對岸，因此印台合作「具有戰略意義」。

此外，印度與中國部隊去年5月在拉達克（Ladakh）東部發生對峙與衝突，迄今無法解決，既然北京不尊重「一個印度」政策，印度也沒有理由對中國的領土主張過度敏感，再加上中國—巴基斯坦軸心旨在夾擊印度，倘若北京堅持將伊斯蘭馬巴德視為「鐵血盟友」，印台也是時候該提升雙邊關係、建立情誼。

中國駐印度大使館5日針對所謂「涉台錯誤」言論發表嚴正聲明，批評印度媒體公然違背「一中原則」和印度政府一貫立場，挑釁一個中國原則底線。

聲明說，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並重申「台灣問題事關中國核心利益，我們堅決反對任何建交國同台灣發生任何形式的官方往來。台灣問題是不可觸碰的紅線，在大是大非的問題上不容妥協，所有與中國建交的國家都應堅定履行堅持一個中國原則的承諾，這也是印度政府的官方立場」。

(中央社)