中小企業約占台灣企業總數97％以上，為台灣產業命脈。但中小企業的營運規模有限，無法取得跨國競爭優勢，不得不成為市場上的被取代者，因此透過併購擴大企業為主要存活方式。

KPMG安侯建業會計師事務所、台灣產業控股協會7日舉辦「運用控股公司整合資源 邁向百年永續」論壇，期盼藉此提升台商創造企業價值及增加營運競爭力，讓台灣有更多的產業合作或各式策略聯盟，打造產業共贏生態圈。KPMG安侯建業主席于紀隆表示，從中美貿易戰開始，台商逐步遷移供應鏈，興起全球投資布局，分散生產基地的規劃，而新冠肺炎疫情造成供應鏈斷鏈，同樣加速台商重新思考營運策略及全盤投資架構的腳步。

近年來，許多台灣企業選擇以產業投資控股的模式，透過資源整合與多元化經營以提升國際化競爭力。

KPMG安侯建業專業策略長關春修認為，企業在整併成控股公司應整合集團資源以發揮綜效，包括標的評估及尋找、整合彼此優勢以發揮綜效、強化市場布局以面對市場挑戰、企業併購後之文化融合等，都是控股公司在組織重組過程需要面對及思考的重要議題，也是控股公司關鍵因素。除此之外，關春修也強調，控股公司在重組的過程中，如何讓併購交易依照相關法規在最短的時間內有效率且兼顧股東及公司之權益完成，也是很重要的。

根據過去經驗，控股公司要完成一項標的的併購交易，通常至少約需半年到一年，甚至更長，其中需要注意的事項非常的多且複雜，包括稅負評估、投資架構規劃、交易模式選擇、盡職調查作業、收購價格協商、法令的遵循等，因此企業併購交易應成立併購小組妥善規劃。隨著國際間交流愈發頻繁，市場上的競爭也愈加激烈。畢馬威財務諮詢公司執行副總朱源科則表示，對許多公司而言，如何有效的拓展市場，提升規模便成在發展過程中會面臨的選擇。

企業併購在近年成為熱門的議題，其中，產業控股為許多大企業選擇發展的架構。亦有許多特定產業適合發展控股架構，如工業電腦、工具機、被動元件及手工具等。朱源科說，透過組建產業控股，企業將達到總體規模之提升，進而取得資本籌資、採購製造優勢及提高與供應商議價之能力。企業亦能在整併的過程中，取得多樣化、多面向的產業知識，提升風險管理能力。

國際間的競爭，需要先有經濟規模為基礎，才有能力與外國大廠競爭。朱源科認為，合組產業控股，能以合作取代競爭，從眾多上市公司中脫穎而出。他舉例說明，在現今市場中，大聯大、國巨等公司皆已順利利用組成產業控股，成功穩固市場地位，同時持續通過併購擴大經濟規模。

由此證明，此種架構為有效之經營策略架構。KPMG安侯企業管理股份有限公司執行副總劉彥伯也表示，台灣的企業經過中美貿易戰以及新冠肺炎的衝擊，對於集團組織治理、供應鏈的重組、數位科技的投資以及遠距工作的因應，產生了革命性的變化。

(工商 )