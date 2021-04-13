蘇伊士運河管理長奧薩瑪·拉(Osama Rabie)在星期二表示，由於長賜輪(MV EVER GIVEN)的營運公司，因此管理處已要求埃及法院將長賜輪給扣押，該法院命令已經執行。

華盛頓郵報(washington post)報導，開給長賜輪的9億美元賠償金，是用來彌補國際水路自3月23日擱淺6天，造成的各種損失，包括水道損害和設備損害，以及疏埈、拖拉的各種成本。

運河在3月29日終於通暢，長賜輪被送到大苦湖(Bitter Lakes)滯留，進行技術檢查、船員審訊和黑盒子分析。蘇伊士運河董事長表示，調查結果將於4月15日公佈。

長賜輪上有25名機組人員被禁止離船，其中包括印度船員，於是印度國家海員工會認為，拒絕讓船員下船，等於是被「扣為人質勒索贖金」。工會總書記阿卜杜拉尼·塞蘭（Abdulgani Serang）週日對印度時報表示： 「如果公會成員受不公平對符，公會會出面為涉案船員做些事。」

長賜輪的所有者是日本控股公司「正榮汽船株式會社」(Shoei Kisen Kaisha)，船隻使用者是長榮海運公司(Evergreen Marine Corp)，船員則是德國公司Bernhard Schulte Shipmanagement負責僱用，責任歸屬有點複雜。

正榮汽船株式會社上星期表示，「正在與蘇伊士運河當局進行談判，要理清事件的責任。」

(中時新聞網)