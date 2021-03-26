美股前一交易日走高，然而台股面臨外資連5日賣超千億元，市場不容輕忽。4月台指期今日開盤上漲65點，為16095點，金融期及電子期聯袂開高；台股開盤16140.37點，漲80.23點。

英特爾提出IDM 2.0策略，加深市場對台積電後市的擔憂，摩根士丹利、匯豐證券同步下修其股價預期至668與720元，為外資二年來首降台積電目標價，神山動盪，台股難獨善其身，由於近日跌幅已深，台積電今日開高在580元附近震盪，漲幅約1%。聯電(2303)、鴻海(2317)、和碩(4938)、群創(3481)、南電(8046)等，皆是表現較佳的電子股。

周四台股開低由空頭掌局，指數再現萬六保衛戰且一度失守，幸好在傳金主力撐盤下，終場守住萬六，外資(不含外資自營商)賣超165.7311億元，投信賣超0.0556億元，自營商賣超8.1429億元，三大法人合計賣超173.92億元；外資連賣5日，賣超已達千億元。市場資金由電子流向傳產、金融以及高股利殖利率股，在外資尚未回補電子類股前，大盤仍呈震盪格局。

(時報資訊)