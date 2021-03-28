據中國整形美容行業協會發佈的年度報告預測，到2022年的大陸整形市場規模將達到3000億元人民幣，強勁市場需求帶動了上游產品和產業的快速發展。成都一家生物科技公司的生產負責人左唐林表示，隨著醫美市場火爆，近兩年生產的玻尿酸、葡聚糖等產品，以及醫美治療後修復用的敷料、噴劑等產品產量都在快速增長。

同時觀察產業發展，根據OFweek網報導，從醫美服務提供端來看，2020年向新氧公司支付資訊服務費和預訂服務費的付費醫療機構數為4746家、年增率近41％。

而成立於2013年的新氧，起初從一家整形社區起家。2014年公司上線電商業務，轉型為以「媒體＋社區＋電商」為主的醫美平台，直到2018年以「中國互聯網第一股」的身份登陸美國資本市場。

但醫療美容行業的問題也不少，招商證券日前發布的一份深度報告，將常見的醫美事故和糾紛歸因於三大行業亂象，包含不合規的機構、非法從業者和假貨水貨氾濫。

艾瑞諮詢的《2020年中國醫療美容行業洞察白皮書》也顯示，2019年大陸具備醫療美容合規資格的機構約1.3萬家，而非法經營的醫美店鋪數量超過8萬家，合法機構僅占行業14％。甚至在合法的醫美機構中，依然有存在15％超過範圍經營的現象。

(旺報 )