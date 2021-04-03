在2020年底螞蟻集團陸港兩地IPO喊卡後，大陸對互聯網平台加強管控，繼日前傳出同樣涉足金融科技的京東數科將撤回科創板IPO後，上交所官網2日晚間發布公告證實，因發行人撤回上市申請，終止對京東數科科創板上市審核。

先前市場人士指出，京東數科若成功上市，市值將逾2千億元人民幣。據路透旗下IFR報導，京東集團將京東雲和人工智慧業務分拆給京東數科後，京東數科或再提交科創板IPO申請。對此，京東方面表示不予置評。

陸媒統計，包括京東數科在內，2021年已有32家企業的科創板IPO審核喊停，其中包括AI明星企業依圖科技、柔宇科技等。業內人士表示，這些企業IPO喊停的原因不外有二：一是IPO監管審核從嚴；二是企業內部變動。

南華早報報導，2021年2月初，A股市場共有20家IPO企業被主管機關抽樣檢查，當中高達80％企業因此撤回上市申請，引發市場嘩然，此後IPO申報企業撤回上市申請的情況如滾雪球般擴大。

業內認為，這種情況主要與IPO嚴格審查有關，而企業主動撤回上市申請後，一般約隔1年即可繼續申請IPO，影響並不大。加上官方近期對IPO的嚴查，讓承銷商也有顧慮，多數也建議客戶先行撤回上市申請。

以京東數科為例，現階段撤回IPO並無不當，因自其首次提出上市計畫以來，公司名稱、業務及高管團隊都出現變化。因此京東數科未來仍有可能會重新在A股提出上市申請，或是轉向香港或美國上市。

(工商 )