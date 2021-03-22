債券型ETF今早幾乎全面走揚！美國10年公債殖利率近期成為市場關注核心，10年期美債有再度激升機會，但FED鴿派立場使美國10年期公債殖利率暫從高點回落。國內債券型ETF的參與者大都為壽險公司，壽險業因為有國外投資比重限制，所以被迫要買台灣的美國債券ETF代替，因此，債券型ETF的漲跌幾乎是操縱在壽險法人的手上。今早凱基金融債20+(00778B)、國泰A級科技債(00781B)、新光A-BBB電信債(00867B)等漲幅都逾1個百分點。

台新投顧總經理李鎮宇表示，美國公債殖利率近期成為市場注目焦點，主要是去年以來的波動擴大，2020年新冠疫情衝擊全球經濟，造成股市大跌、資金轉進債市下，美10年期公債殖利率最低至0.398％，而疫情在夏天有逐漸獲得控制情況，8月殖利率開始緩步上升，隨美國第二、三次紓困案推出，殖利率有較明顯上揚，2020年12月31日收0.917％；今年市場預期第四次1.9兆美元紓困案過關有望，殖利率大幅攀升，自2021年1月6日破1.0％收1.04％後，開始連破近年新高，已經升破1.7％大關。

而就在10年期美債殖利反彈的情勢下，台灣的債券型ETF出現壽險資金轉進！李鎮宇提醒，所有東西的價格都是由供需決定，基本面來看債券ETF沒有上漲的邏輯，但台灣的債券ETF流動性很差不見得能夠反應什麼。台灣債券ETF淺碟市場又沒流動性，所以價格比較容易被操控，也就是價格失真。

富蘭克林證券投顧表示，本波債券殖利率攀升的原因主要受景氣回升與通膨上揚的預期所拉動，並非央行欲緊縮政策所致，包含聯準會在內的主要央行仍持續釋放寬鬆政策意向，市場流動性充沛無虞搭配經濟前景改善，預期金融市場修正後仍將有所表現，資金於各類型股票與區域輪動的趨勢則將延續。

(時報資訊)