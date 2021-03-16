小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（16日）財經重點。

【1】公股高層爆集體請辭 為何此時出現？

228連假之後，公股事業機構的人事異動，從經濟部所轄的國營事業「戰場」移轉到財政部所轄的泛公股金融機構，且近半個月包括土銀、合庫、彰銀、台企銀、第一金證券、第一金投信等多家公股董事長、總經理的陸續請辭，可發現異動幅度之大，並不亞於前一波的經濟部國營事業董座的人事大地震。

【2】晶圓雙雄股息 年增逾百億

上市櫃公司股利政策陸續揭曉，目前已有約550家公布配息，累計現金股利總額突破6,000億元，法人預估2020年股利水準將挑戰1.6兆元新高。目前，約有260家現金股利超越去年度水準，台積電、聯電晶圓雙雄皆增發百億元股利；另面板、造紙、鋼鐵等族群搭上景氣復甦，配息動作也出現增溫跡象。

【3】缺料、缺櫃、缺水 三缺概念股 多頭聚焦

台股15日狹幅震盪，高低點相差不到90點，法人指出，大盤面臨上有壓，下有撐的整理格局，「選股不選市」將是近期觀盤重點，中小型題材股可望趁勢而起，具缺料、缺櫃、缺水等「三缺」概念股，挾帶業績成長利多加持，預期將持續扮演多方焦點。

【4】台新金併保德信人壽 金管會：155億聘金要拿出來看得見

金管會主委黃天牧及銀行局局長莊琇媛15日透露，台新金提出的併購保德信人壽及後續營運資金來源「仍不夠明確」，未能符合金管會的期待，台新金至少要能明確準備155億元以上資金，且要「拿出來、看得見」，否則此案無法獲金管會核准。

【5】緬甸仰光戒嚴 反華波及台商

緬甸自2月爆發軍事政變以來，反軍政府的民眾示威抗爭不斷，緬甸抗議民眾14日闖入位於第一大城仰光（Yangon）的萊達雅（Hlaing TharYar）工業區，台資企業昌億公司部份設施被破壞，且有多名員工因而受困。我外交部呼籲，台商應在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」，懸掛我國國旗，並向當地員工及附近居民說明為台廠，避免外界人士混淆誤判。

(中時新聞網)