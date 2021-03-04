缺水、美國10年期公債殖利率再攀升、主權基金出脫的三大利空重創4日台股跌破萬六及月線，外資順勢調節，4日又再賣超525億元，創史上第五大。康和證券投資總監廖繼弘認為，台股中期轉弱，上升趨勢線15,600點需守穩。台股資深分析師杜金龍則持偏更悲觀看法認為台股有頭部跡象。

元宵節（2月26日）當日外資才大賣944億元，刷新台股最高紀錄，4日外資再度賣超525億元，擠進第五大，提款聯電、台積電、新光金、彩晶、華航、華邦電、日月光投控、鴻海、元大台灣50等。

八大公股行庫進場護盤91.54億元，買超聯電、台積電、華航、彩晶等，恰巧接手外資拋售的籌碼，惟外資賣超金額太大，終場台股下挫305.32點，跌幅1.88％，收在15,906.41點，成交值為3,354.17億元，跌破月線及萬六。

廖繼弘強調，台股17日開紅盤當日台積電並未跟著ADR創高，買氣偏弱，埋下台股多頭不利因素，隨著美國10年期公債殖利率升高之際，台積電不但月線失守四個交易日，也將回測600元及頸線587元，一旦台積電形成M頭，台股恐有一波修正壓力。

台股資深分析師杜金龍表示，台股頭部跡象越來越明顯，頸線15,089點失守時，確立M頭成形，多頭將宣告正式結束。頭部的徵兆有2月17日及2月26日跳空缺口上方7天的島狀反轉、近期行情忽多忽空，融資層層套、月KD及MACD顯示超買。

杜金龍說，台股16,238點為左肩、16,579點為右肩，頸線為15,089點，再加上過去有兩次頭部出現在元宵節，今年元宵節當日外資賣超944億元，締造4,529億元歷史天量，上述滿足頭部條件，因此建議投資人對台股保持高度警戒。

(工商 )