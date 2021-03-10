鴻海集團積極布局越南，當地媒體報導，今年鴻海集團擬在越南增資7億美元，增加1萬名工作機會。到去年底鴻海集團在越南投資總額已達15億美元，預計今年鴻海在越南營收規模破百億美元。

越南當地媒體報導，今年初北江省政府已向多家外國企業包括鴻海集團、Ja Solar PV（香港）在越南投資太陽能電池技術項目，以及新加坡Risesun Investment Pte.Ltd等多個投資項目頒發許可證。其中以鴻海集團投資規模最大。

今年1月中旬北江省已頒發許可證給鴻海集團旗下富士康子公司Fukang Technology，批准在光州工業區建設一個科技工廠項目。

報導引述富士康越南總經理卓憲宏談話指出，到去年底，鴻海集團在越南投資總額達到15億美元，其中在北江省投資規模9億美元，提供3.5萬名就業機會。

展望今年，卓憲宏預期今年鴻海集團將在越南增資7億美元，並再提供1萬名就業機會。

越南媒體1月中旬報導，富士康在越南2019年營收規模30億美元，2020年翻倍達60億美元，今年預計營收規模超過100億美元；富士康計劃未來在越南3到5年內年營收達到400億美元。

去年11月下旬鴻海集團公告透過新加坡Foxconn Singapore Pte Ltd.在越南投資2.7億美元設立Fukang Technology。根據資料，Fukang Technology投資越南北江省光州工業園區，生產和加工平板電腦和筆記型電腦，年產能約800萬台。

路透（Reuters）去年11月報導，蘋果要求合作夥伴鴻海將部分iPad平板電腦和MacBook筆電生產從中國轉移到越南，以分散供應鏈布局；相關組裝產線預估今年上半年在鴻海集團位於越南北江省的廠區開始量產。

鴻海集團持續深耕越南，根據蘋果（Apple）先前公布的供應鏈名單顯示，鴻海集團在越南北江設有製造蘋果產品據點；鴻海集團旗下鴻騰六零八八精密科技在北江省也設有生產基地。

鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY也在越南北江省設立子公司，生產及銷售光纖收發模組。除了北江省的ShunSin Technology外，也在河內設立ShunSin Technology。

鴻海旗下富智康也持續擴大在越南產能，富智康在越南設立營運手機組裝廠多年。（編輯：張均懋）1100310

(中央社)