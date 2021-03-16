芬蘭電信集團諾基亞（Nokia）周二宣布，公司計畫在未來兩年內裁減5,000至10,000個工作以削減成本，同時將擴大研發方面的投資。

諾基亞發布聲明表示，預計到2023年，這項組織改造計畫的相關費用將介於6億歐元（7.15億美元）至7億歐元。

諾基亞並表示，到2023年底，這項重組計畫將使公司的成本減少約6億歐元，其中一半可望在2021年實現。而這些節省下來的成本，將抵消在研發與未來擴大產能方面的投資增加，以及薪資上漲的成本。

(時報資訊)