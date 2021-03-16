《國際產業》諾基亞宣布裁員計畫 未來兩年最多裁1萬人 16:482021/03/16 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芬蘭電信集團諾基亞（Nokia）周二宣布，公司計畫在未來兩年內裁減5,000至10,000個工作以削減成本，同時將擴大研發方面的投資。 諾基亞發布聲明表示，預計到2023年，這項組織改造計畫的相關費用將介於6億歐元（7.15億美元）至7億歐元。 諾基亞並表示，到2023年底，這項重組計畫將使公司的成本減少約6億歐元，其中一半可望在2021年實現。而這些節省下來的成本，將抵消在研發與未來擴大產能方面的投資增加，以及薪資上漲的成本。 新北啟動首場校園徵才 淡江大學3300個職缺明登場 亞灣5G AIoT創新園區 產值千億 (時報資訊) #諾基亞 #億歐 #兩年 #研發 #成本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強茂、台半 權證潛力足 04:102021/03/16 證券．權證 美首位原住民內政部長 眾議員哈蘭獲參院確認 11:102021/03/16 國際 台灣小水力綠能產業聯盟 成立 04:102021/03/16 產業特刊 《通信網路》耀登拚當台灣O-RAN供應鏈加速引擎 08:362021/03/16 財經 國際美元指數走高 外資匯出 台幣終結連三升 04:102021/03/16 金融．稅務 輝達AI新創基地 入駐林口 04:102021/03/16 產業．科技 15檔外資連三周捧 04:102021/03/16 證券．權證 AZ疫苗血栓疑雲莊人祥拒答 全球停打國家一次看 12:012021/03/16 生活 百度融資到手 估值20億美元 04:102021/03/16 全球財經 中華電 開放5G小基地台互通測試 04:102021/03/16 產業．科技 工研院開辦機器聯網與應用培訓班 04:102021/03/16 企業經營 財經熱門新聞 台積電棄息賣壓殺出 大戶落跑原因曝 - 財經 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 缺料、缺櫃、缺水 三缺概念股 多頭聚焦 - 財經要聞 - 工商時報 連11買 投信作帳火力全開 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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