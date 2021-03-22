外資今年在亞股賣多買少，最受到外資青睞的亞股，主要是今年少數維持資金淨流入的印度股市，上周再度吸金14.96億美元，該金額為2月8日當周以來最高，今年以來外資買超印度股市達80億美元，另外印尼、馬來西亞也維持資金淨流入。

印度政府推行的財政政策可望激勵經濟成長，進一步帶動稅收成長，預估2022財年印度政府赤字比重，可望從前一年的16.2％降至10.5％，這些都有助印度股市表現。

法人指出，印度之前在疫情期間即推出各項紓困計畫，使得2020至2021財年的赤字、GDP預估上升；再者，去年第四季以來印度的消費稅（GST）金額已回到平均水準，搭配其他各項經濟活動的正常化，標售頻譜、釋出官股等財源，去年偏高的債務問題已逐漸獲得緩解。

有鑑於印度經濟V型復甦，標普全球評級公司表示，鑒於新冠疫情已有降溫跡象，加上政府擴大支出以提振經濟，印度自4月1日開始的2022年財政年度，可望擺脫疫情引發的經濟萎縮而步入復甦軌道。標普在報告中提到，鑒於病毒確診病例曲線逐漸趨平，以及印度政府增加支出對受創經濟提供支撐，預料印度國內生產毛額（GDP）在2022財年將可強勁增長10％。

(時報資訊)