擔憂疫情增溫，衝擊需求復甦，國際油價趨緩下跌，中油持續回收先前吸收成本，宣布國內各式汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.0元。

此外，台塑化29日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升23.8元。

受歐洲爆發第3波新冠疫情及德、法、義延長防疫封鎖措施等因素影響，國際油價持續下滑，中油本週調價指標7D3B週均價從每桶65.99美元下跌至62.47美元，臺幣兌美元匯率貶值0.23元，國內油價依公式計算跌幅為3.65％。

中油表示，按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲0.3元及0.8元；經考量亞鄰最低價限制，汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元。 目前還有柴油每公升應調未調之0.6元吸收成本。

擔憂歐洲及印度疫情嚴峻將再次衝擊石油需求復甦，紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨3月25日收盤下跌4.3％，成為每桶58.56美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下滑3.8％，成為每桶61.95美元。

據美國能源部週度預測數據，截至3月19日當週，美國原油日均產量較前週增加10萬桶至1,100萬桶，已回到2月初的水平，平今年來新高，但較去年同期仍減少200萬桶。3月19日當週美國原油日均出口量較前週的252萬桶減少至248萬桶，為連續第二前週下滑。

分析師指出，歐洲疫情對需求的破壞基本上是壓倒性的，而在印度西部地區，隨著新增病例數創5個月來最高，當局也要求民眾待在家裡。

(工商 )