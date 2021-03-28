20架共機26日侵擾我國防空識別區創有統計以來最高紀錄，匿名美國官員向英國《金融時報》（Financial Times）透露，針對北京動作頻頻，美國擔憂，隨著大陸國家主席習近平更願意承擔風險塑造自己的歷史定位，北京可能走向新階段，動念奪取台灣的控制權。

英國《金融時報》27日報導，匿名高階美國官員透露，在評估過去2個月來北京的舉動後，拜登政府已經達成結論，他說，「中國看起來像是從一個對台灣現狀滿意的階段，進入到一個更不耐煩、準備好測試底線、以及動念統一的階段。」

他說正當美國準備習近平可能進入第三任期之際，華府擔憂習近平將對台灣的最高進展「視為個人執政正當性及政績的重要指標」。

拜登政府警報升溫，和現任印太司令戴維森（Philip Davidson）日前提出的警告不謀而合，他先前對參議員表示，北京可能在未來6年內採取軍事行動。

即將接任戴維森的美軍印太司令提名人阿基里諾（John Aquilino）上周向國會指出，關於北京的動作有一系列預測，不過他個人認為，這個問題比大多數人認為的更緊迫。

他說北京已經採取其他「侵略性行動」，例如和印度在邊界爆發衝突，顯示大陸的膽子更壯大了，「我們看到了意料之外的事情發生」，「這也是為什麼我一直在談這件議題的急迫性，我們今天就該做好準備。」

美國印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）表示，當北京在許多議題方面採取更激進舉動的同時，對台灣卻採取了最果斷的行動，「我們看到中國在南海域來愈獨斷，對澳洲經濟脅迫，在歐洲採取戰狼外交，以及和印度爆發邊界衝突」，「但都比不上在軍事、外交、及其他活動上針對台灣的那樣堅持與決心。」

《金融時報》也指出，台灣國安官員確實擔心，2022年習近平確認第三任期的共產黨第20次全國代表大會、以及2027年解放軍建軍百年等2個時間點上，習近平可能會感覺必須對台灣採取行動。

不過整體來看，華府對北京的日益擔憂並未獲得台灣廣泛共鳴，一名台灣高階官員指出，北京確實提升對台灣的軍事壓力，但並沒有跡象顯示會立即發動攻擊。

(中時新聞網)