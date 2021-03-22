新冠肺炎疫情為遊艇產業帶來正面影響，遠距工作讓消費者擁有更多時間享受戶外生活，帶動2020年美國遊艇銷售躥揚，製造商產能供不應求，專家預期這股強勁需求至少延續至2021年。

根據美國船舶製造商協會（NMMA）數據，2020年美國遊艇、船舶產品與服務的銷售額年增9％，至470億美元，創下13年新高紀錄。

美國民眾對遊艇需求激增，出乎產業人士意料。經銷商目前難以維持庫存，製造商提高產能以滿足市場需求，遊艇交貨的等待時間由數周拉高至數個月，首次買家大量湧進市場，凸顯成長維持強勁。

投資銀行B. Riley分析師沃爾德（Eric Wold）指出，即使美國加速接種新冠肺炎疫苗，但變種病毒出現依舊造成不確定性，可望維持2021年消費者對駕乘遊艇的興趣。2020年強勁的遊艇需求至少延續至2021年，並推動未來幾年的遊艇生產。

駕駛遊艇向來被視為是富人的興趣，擁有一艘遊艇所費不貲，私人遊艇的價格平均在1.3萬美元。NMMA主席休格爾邁爾（Frank Hugelmeyer）表示，61％的遊艇主人家庭年收入在7.5萬美元之下。

根據NMMA統計，遊艇首購者在2020年出現10多年來首次增加紀錄，較2019年攀升10％。首次買家的平均年齡也出現20年來首次下滑。休格爾邁爾表示，年輕買家增多為遊艇產業帶來明亮的前景。

57歲的遊艇俱樂部老闆阿諾德（Arnold）見證遊艇熱潮，各式產品銷售躥揚，新遊艇銷售平均增加40％，二手遊艇銷售揚升45％，出租遊艇狂飆65％，遊艇俱樂部「自由之船」（Freedom Boat Club）會員卡銷售揚升28％。

阿諾德表示，從業18年來不曾看過這樣的榮景，疫情對遊艇產業的正面影響可望持續數年之久。

(工商 )