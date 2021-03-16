安聯集團（Allianz）旗下金融保險公司裕利安宜（Euler Hermes）發布最新報告指出，拜登政府推出的1.9兆美元激勵方案將大幅提振美國的內需力道，預計在2021至2022年間將額外創造出3,600億美元的商品與服務進口需求。

報告指出，中國將額外增加600億美元的出口收益，成為全球第三大受惠國/地區，僅次於西歐出口估將增加970億美元，以及除中國以外亞洲地區的出口估將增加750億美元。

裕利安宜亞太區執行長施昊國表示，亞太區不僅將受惠於中國的經濟復甦，亦將迎來美國1.9兆美元振興方案的各種商機。

裕利安宜並將美國今年國內生產毛額（GDP）成長預測從3.6%調升至5.3%，將2022年成長預測從3.1%上修至3.8%。此外，該公司預估到2022年底，美國失業率將從今年2月的6.2%下滑至4.3%。

該報告指出，美國這項龐大激勵方案所激發的內需，不會完全由美國生產商所吸收，因此在2021至2022年間，美國貿易赤字佔GDP比例將從過去5年均值2.9%上升至4.5%。報告並指出，美國內需每增加1%，將帶動進口成長2.6%。

裕利安宜預期在2021至2022年間，受惠最大的產業分別為家庭用品出口估將成長320億美元、電腦與電信設備出口估成長300億美元、汽車製造業出口估將成長300億美元，以及機械設備業出口估成長290億美元。

以國家來看，中國受益最大的出口產業為電腦電信、家庭用品與紡織業。日本受惠最多的為汽車製造、機械設備與服務業。南韓則是汽車製造、服務業與電腦電信業。

美國總統拜登上四提前簽署了由國會送交的1.9兆美元新冠紓困振興方案，成為美國史上規模最大的經濟激勵計畫之一，其主要內容包括撥款4,000億美元用於向大多數美國人直接發放1,400美元支票，以及向州與地方政府提供3,500億美元援助。

(時報資訊)