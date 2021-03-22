拜登政府上任後首場陸美高級別官員會談，原本市場預期在川普下台後，拜登可能會一改川普無法預測的個性，推出平穩且修復的陸美外交關係，怎料上周在阿拉斯加的會談上，雙方措辭激烈，美方緊抓陸方在新疆，香港和台灣等方面行動，陸方也反擊美國的民主與種族問題。對此，川普時代的白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，這場外交戰讓拜登政府糗大。

據《Fox News》報導，納瓦羅指稱，川普政府與北京當局舉行不下10次的會談，但對方根本不敢在這樣的場合上與美方貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）如此明著作對，因為若發生這樣的事件，川普就會直接揚言加徵大陸進口商品關稅。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）在與會前，就先和日韓等亞太盟友會面，要他們共同對抗北京當局在亞太地區崛起並稱霸的威脅。然而，雙方原本約定各有2分鐘的開場聲明，但最後卻變成超過1小時。大陸官媒央視更稱美方開場聲明嚴重超時，不符禮儀，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端，這也顯示北京當局對於拜登政府希望把陸美格局拉回歐巴馬時代的架構，而非川普政府的強勢態度。

去年新冠疫情爆發後，大陸經濟成長率先蹲後跳，成為引領2020年全球經濟復甦的主要經濟體，反而美國變成全球最多確診數以及死亡人數的國家，甚至超越二次大戰時期的美國死亡人數。然而，從去年1月簽訂陸美第一階段貿易協議以來，陸方遠遠未達承諾美方的農產品採購額度，拜登政府上台後，也未打算取消目前的對陸超過2000億美元的進口商品加徵關稅，預料短時間沒打算調整原本川普對陸的貿易政策，甚至連對華為禁令都有加緊的趨勢。

(中時新聞網)