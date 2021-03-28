藻礁爭議未解，農委會主委陳吉仲日前受訪表示將參加在中興大學舉辦的藻礁座談，但藻礁公投領銜人潘忠政並未受邀，過去陳吉仲曾傳訊給潘忠政邀約，雙方同意共同舉辦溝通會議，目前正在協調時間地點人員等，但與在興大舉辦的座談無關，潘忠政認為該座談無法律效果，盼政府早日依法召開聽證會議。

藻礁公投推動聯盟28日發出聲明指出，陳吉仲在23日晚間曾以簡訊向藻礁公投領銜人潘忠政發出溝通會議邀約，經決策委員會全體決議，同意與陳吉仲主委共同舉辦。預計將於兩周內派出代表與陳吉仲見面會商。潘忠政已代表決策委員會透過簡訊回覆陳吉仲主委，目前雙方已在協調會商之時間、地點及雙方代表人員。

聲明中指出，藻礁公投推動聯盟的會商代表，必然會以全國70萬3054名連署人對於藻礁棲地保護的堅定期盼為念，就事實及公投主文為基礎，抱持善意與彈性的態度，與政府代表進行藻礁棲地保育、三接替代方案等議題之相關討論，在討論會後，藻礁公投推動聯盟將盡速對社會大眾，公開說明討論的過程。

日前有媒體報導啟動溝通尋求雙贏方案連署工作小組邀集百餘位學者連署，將於30日在中興大學舉辦座談，藻礁公投推動聯盟聲明中也澄清此非藻礁公投工作小組，與藻礁公投推動聯盟無關，座談會由教授邱貴芬主持，並邀請經濟部次長曾文生、莊秉潔教授及各界討論，盼尋找三接開發案與藻礁生態系保存的雙贏方案。

藻礁公投推動聯盟表示對此座談極為關心，並期待經濟部、中油及學界提出完整保存藻礁生態系的可行替代方案，將密切關注此座談會議，並在與陳吉仲的溝通會議之前，於決策委員會內進行充份討論。

但藻礁公投推動聯盟強調，由於在中興大學舉辦的座談會，並非陳吉仲與領銜人潘忠政約定的溝通會議，應予澄清。同時該座談並無法律上效果，因此藻礁公投推動聯盟仍然衷心期盼政府能早日依法召開聽證會議，公開深入討論相關替代方案。

(中時 )