「珍愛藻礁公投連署」逾70萬份連署日前送交中選會，藻礁公投推動聯盟今(31)日與農委會主委陳吉仲會面，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，雙方在「非核、減煤、救藻礁、降空污」上有著共同目標，但在目前三接遷址、電力供需資訊都不足下，歷經2小時閉門會議後難以達到進一步共識，期望相關部會能提供資料，並依照公投主文內容將三接遷址，這個立場會堅持到底。

今日環團，包含潘忠政本人共9人前往農委會與主委陳吉仲、民進黨副秘書長林飛帆會面，潘忠政表示，本次會面要求政府依照公投主文內容，把中油三接遷離目前位置，這個立場將堅持到底。

會後記者會上潘忠政表示，過去中央與地方互相推諉，導致大潭藻礁遲遲沒有啟動自然地景審議，否則就不會有珍愛藻礁公投連署的出現，藻礁公投推動聯盟這次就「非核、減煤、救藻礁、降空污」來討論，目前雖然尚無共識，但至少方向一致。

潘忠政要求，政府應該立即暫停三接的施工，一方面釋出善意，另一方面假如8月28日公投通過，中油現在繼續的工程就是浪費國家資源，這也不是國人期待的方式。

潘忠政表示，三接替代方案牽涉到的資料相當複雜，但因台電與經濟部已經2年沒有提供台灣電力供需狀況，在替代方案與電力供需資料都缺乏下，雙方即使方向一致但仍難以達到共識，期望相關單位提供資料，使得溝通得以繼續。

陳吉仲表示，今日會面「相談甚歡」，也承諾記者會結束後會第一時間把會面內容轉達行政院，也會就台北港、林口港，以及前環保署副署長詹順貴提供的浮動式接收站等替代方案做評估並對外公開。

潘忠政說，希望未來能夠和總統見面，畢竟總統的權力在處理與決定上會有更大的轉寰空間。

然而這次會面也引起部分連署民眾的不悅，認為這次會面是「被摸頭」，也擔心潘忠政一旦妥協或「撤案」將辜負70萬的連署人，潘忠政回應，這次會面的底限是公投主文原則，公投進入二階連署階段也不可能撤案，因此沒有被摸頭的問題。

(中時 )