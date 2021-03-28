美國總統拜登美東時間25日舉行就任後首場記者會，在新疆人權問題上對大陸展現強硬態度，也強調在任內，不會讓大陸超越美國。對於美中關係越發緊繃，美國前國務卿季辛吉為此感到憂心，擔心不好好處理恐有爆發戰爭的危險，不過，政大國關中心研究員湯紹成認為，拜登想拉幫結派對抗大陸恐難如願，因為局勢已不是美國說了算。

對於美中未來態勢，《路透社》27日報導，季辛吉日前透過Zoom，出席英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）視訊會議時表示，美國必須和大陸針對全球秩序達成新諒解，以確保國際體系的穩定；否則，世界將重返一次大戰戰前的危險期。

對此，湯紹成27日接受《中天新聞》採訪時表示，拜登現在受到美國前總統川普遺緒影響，必須對大陸強硬，但拜登心裡未必想對大陸採取如此極端方式，因為川普態度就是不跟大陸合作，但拜登認為中美雙方還有合作空間，所以川普可以翻臉不認人，可是拜登不一定想將事情搞得那麼絕。

湯紹成直言，現在就算拜登想拉幫結派來對抗大陸，但效果恐怕不如預期，歐洲國家對於抗中持保留態度，因為歐洲各國所期望的是「經貿靠大陸，國防安全靠美國」，當然不願見到美中兩強對抗；另外東南亞國家如泰國、新加坡等國則是不希望美國干涉過多，導致南海局勢再度丕變，因此不一定會站在美國這邊，也就是說，局勢早已「不是美國說了算」。

(中時新聞網)