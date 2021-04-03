隨著生活型態改變、飲食精緻化，糖尿病成為不可忽視的疾病，更長期名列國人十大死因之一，但最新研究發現，只要在「這個時間點」前吃早餐，就能降低罹患第2型糖尿病的風險。

根據國家衛生研究院統計的「2019台灣糖尿病年鑑」，我國糖尿病盛行率已經超過11％，患者人數已經超過230萬人，其中高達9成屬於第2型糖尿病患者，值得注意的是，第2型糖尿病初期普遍不易出現明顯症狀，確診時通常已持續高血糖好幾年，如果放任高血糖不處理，容易引發大小血管病變造成全身併發症。

剛開始的時候，病人的身體細胞會對胰島素失去敏感度，也就是「胰島素抗性」，血糖沒有辦法進入細胞裡，迫使胰臟分泌更多的胰島素來幫忙，隨著疾病進展，胰島素逐漸分泌不足，大量葡萄糖留在血液裡面造成高血糖，變成糖尿病。

近期斷食盛行，過去研究發現，斷食能讓身體的醣類儲存被消耗完、胰島素降低，就會啟動升糖素，分解脂肪當作能量。這個過程不僅能減重，還能降低胰島素抗性、維持胰島素恆定，有助控制糖尿病。

●新研究：8點半前吃早餐，可降第2型糖尿病風險

如今最新研究則指出，不一定需要間歇性斷食，只要改變吃早餐的時間，就有助預防第2型糖尿病。根據內分泌學會年會ENDO 2021中發表的一項最新研究顯示，在早上 8點30分之前吃早餐的人，血糖比較不容易升高，也比較不容易造成胰島素阻抗，能夠降低罹患第2型糖尿病的風險。

美國西北大學（Northwestern University）的研究團隊，針對1萬多名美國成年人，分析進食時間和進食總時數，對於空腹血糖值及胰島素抗性的影響。研究團隊先依據所有受試者每天進食總時數，分為一天中進食時間少於10小時、介於10～13小時及超過13小時，接著再將3 組人劃分為，每天8點30分前進食，及8點30分後進食，總共6組。

研究結果發現，空腹血糖值並沒有明顯差異，每天進食總時間較短的受試者，胰島素抗性較高，但值得注意的是，無論進食總時數長短，在8點半前進食的受試者，胰島素抗性較低。「我們發現在一天中較早開始進食的人血糖較低，且胰島素抗性較低，無論他們是將進食時間限制在10小時以內，還是超過13小時，」西北大學首席研究員瑪麗亞‧阿里（Marriam Ali）博士說。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，其實過去研究也觀察到，起床2小時內吃早餐對於血糖控制、降低胰島素抗性均有良好作用；而且早餐的質量對血糖值有顯著影響，合理配比的早餐能使血糖維持在相對穩定。

特別的是，第一餐的飲食內容也會影響到第二餐飯後的血糖值，也就是所謂的「第二餐效應」，「因此若是攝取富含纖維的碳水化合物、高蛋白質的早餐，都能抑制下一餐的飯後血糖值急速上升，不建議民眾選擇高脂的食物作為早餐，」柳朋馳說。

相較進食總時數，進食的時間點其實和代謝更具關聯性，無論是每天進食時數低於10小時，還是超過13小時的人，在8點30分前吃早餐都有助降低胰島素抗性，從而降低罹患第2型糖尿病的風險。

因此柳朋馳建議，民眾不見得需要做到168斷食，但能盡量拉長空腹時間，並且搭配早上8點30分前吃早餐，再搭配富含纖維的碳水化合物、高蛋白的食物，對於血糖控制、降低胰島素抗性會有不錯成效。

(中時新聞網)