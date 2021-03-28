美中日前在阿拉斯加高層會談上激烈交鋒，兩國關係進入「極端競爭」狀態，對此，前藍委丁守中認為，美國眼下一切做為只是維繫其自身霸權的壟斷與其自我利益，對美國而言，台獨分裂勢力正是可利用來鬥爭大陸的棋子，現時台灣一面倒傾美反中，只讓自身陷入危機還不自知而已。

丁守中今（28日）在臉書發文表示，看到美中爭霸及兩岸關係近日的走向，著實令人擔心，兩岸同屬中華民族，同文同種同血緣，即使政治制度不同，本可經由時間慢慢化解，何況大陸還關係著台灣經濟發展及貿易命脈，總覺得政府的政策不該胳膊往外彎，現時台灣一面倒的傾美反中，不只激起對岸同胞同仇敵愾，也違反地緣政治基本原理，更讓台灣身陷霸權碰撞交鋒的火線直接危機。

丁守中認為，任何政府與人民間的交往都是彼此相互的，敵意可以短時間就輕易操作，但善意與合作卻需要長時間的培養，很遺憾馬政府時代的兩岸善意交流，原本台灣可以參與並享受大陸崛起的紅利，參與國際區域經濟整合免關稅的商機；台灣也可在美中霸權競逐中，能更客觀自主的維護台灣自身權益。但現在亦步亦趨追隨美國，即使身陷美中衝突最前線危機不自知，還為一些表象的美國支持而自鳴得意。

對於中美博弈，丁守中指出，中華文化自古以來有自己一套治國平天下的哲理，美國眼下一切做為只是維繫其自身霸權的壟斷與其自我利益，對美國而言，台獨分裂勢力正是可利用來鬥大陸且拖累其發展的棋子，看看美國介入的阿富汗、伊朗、伊拉克、敍利亞過往生靈塗炭的內戰經驗，再看看今日烏克蘭的慘狀，台灣人應該要警覺做棋子的悲哀。

(中時新聞網)