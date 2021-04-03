太魯閣號昨天發生事故，造成多人傷亡。為守護災難下的心理健康，生命線總會與全台生命線協會，尤其是花蓮生命線協會也將持續守護在電話旁；生命線總會也呼籲長時間在新聞畫面前的民眾，如果發現自己的情緒已經受到影響，產生心情低落、憂鬱、焦慮、胸悶、心跳加快等狀況，生命線總會在此建議您先暫停關注此新聞，好好「給自己秀秀」。

生命線指出，災難事件新聞容易引起「替代性創傷」，使民眾深陷不安與悲傷的情緒中。因此，如何「給自己秀秀」是預防「替代性創傷」重要的關鍵。

生命線建議，暫停關注或轉發此事件的相關新聞，把注意力轉移到自己的身心健康上；可以藉由運動、音樂等嗜好轉移焦點；試著尋找一個能夠讓自己心情平靜安穩的空間或情境，讓自己的心與頭腦休息一下；適時與重要的家人朋友聯繫問候，相互支持也勇敢表達愛與關心；懷抱希望、為我們深愛的台灣祈願，且更常感恩與珍惜生命的每個點滴。

(中時 )