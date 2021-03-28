長榮的長賜輪卡在蘇伊士運河，造成歐亞貨運交通癱瘓，從外太空都可看到全球貨輪塞車慘況，意外成了各國衛星的打卡熱點。前外交官介文汲分析，埃及政府每年收取運河過路費，賺取大量收入的同時，也有義務維持運河水道暢通，但這件事情凸顯出埃及政府缺乏危機處理概念，同時也缺少應對、處理緊急狀況的基礎設施。

介文汲27日在中天政論節目《爆卦頭條》中表示，蘇伊士運河出一點事情，造成很大的經濟損失，除了台灣之外，可能還波及到上百個國家，至於長榮的貨輪是如何堵住運河？會慢慢查清楚，但救援速度比較慢一點，而原因則是埃及缺乏相關基礎設施，「他用怪手挖，非常慢」。

介文汲指出，埃及政府沒有危機處理的概念，而埃及管理運河，每年從中獲得上百億美元的過路費收益，同時也有義務保持水暢通，他認為現在埃及方面應該要出動大型駁船想辦法移動貨輪，或是卸除貨輪上的貨物、燃油和壓艙水等等，但看起來埃及政府比欠缺這些救難和處理緊急情況的硬體設施。

介文汲發現，現在有些船隻因此改道，不經過蘇伊士運河，而俄羅斯也出來推銷北極航道，但更重要的是，中國大陸受到影響會比較少，因大陸有從連雲港通往歐洲的鐵道運輸，即所謂歐亞大陸橋，「過去有人講，歐亞大陸橋這條陸路運輸路線，是改變人類從陸權走向海權的轉捩點，以後可能會再從海權轉回陸權」。

介文汲:各國太依賴蘇伊士運河 未來恐轉向陸運

(中時新聞網)