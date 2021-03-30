長榮長賜輪昨（29日）晚脫淺成功，蘇伊士河正式恢復運行，有趣的是，現在只要透過搜尋引擎Google搜尋「Suez Canal」就能在首頁上方看見貨輪向左通行的可愛動畫，彷彿在慶祝蘇伊士運河正式恢復運作。

長賜輪上周因瞬間強風與沙塵暴影響偏離航道，橫卡在蘇伊士運河中間，影響兩側貨輪通行，蘇伊士運河貿易受阻，經過6天出動拖船、挖泥船及挖土機的協助，昨晚順利脫淺。

長賜輪脫淺紓解全球貿易供應鏈壓力，搜尋引擎Google也跟著「慶祝」，只要搜尋「Suez Canal」兩字就能看到貨輪通過的驚喜彩蛋，一同慶祝長賜輪有驚無險地擺脫擱淺。

不過，蘇伊士運河開放通行，但船隻壅塞狀況仍持續，當局預估需要3.5天才能讓運河恢復順暢運作，該運河占全球貿易量達12%，是全球海運重要河道之一。

長榮輪卡運河事件順利落幕，後續貿易影響也仍待觀察，加上疫情期間本來就出現缺櫃、缺原物料等狀況，供給鏈承受巨大壓力，美國東北大學政治學教授Stephen Flynn就表示，蘇伊士運河恢復通行只是開始，要讓供應鏈恢復正常運作則需要60天左右時間。

搜尋引擎Google透過貨輪通行的動畫，慶祝長賜輪通行。（圖／翻攝自Google）

(中時新聞網)