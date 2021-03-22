曾經一度在台灣雙北，與桃園地區擁有近六千家合作餐廳的台灣第三大戶戶送（Deliveroo），早已於2020年4月退出台灣市場。不過，這家外送業者，卻在全球其它各地的業務是風生水起。戶戶送22日表示，即將在倫敦IPO(股票初次公開發行)，順利的話可以拿到88億英鎊，約122億美元市場資金。

戶戶送的背後大金主是美國亞馬遜(Amazon)，若屆時成功上市，將是英國股市超過七年以來，首樁最大IPO。同時，這也讓英國重拾信心，認為自己雖然脫歐，還是可以吸引市場大型IPO進駐。

戶戶送指出，已將IPO價格定在每股3.9至4.6英鎊間，故市值推算在76億至88億英鎊之間。不過，承銷商過額分配選擇權，則未加計於內。

以短期交易時間來看，戶戶送補充，2021年開始前兩個月，戶戶送平台上總交易訂單金額，與2020年同期相比大增1.21倍。戶戶送也認為，好的開始是成功的一半，所以2021年是可以期待的一年。 。

此次IPO將會有幾位現有股東出脫持股，同時，也將賣出約值10億英磅的新股。

(時報資訊)