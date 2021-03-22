大陸商務部國際司負責人今（3月22日）日表示，目前，中國已經完成區域全面經濟夥伴關係協定也就是RCEP協定的核准，成為率先批准協定的國家。此外，泰國也已經批准協定。

RCEP所有成員國均表示，將在今年年底前批准協定，推動協定於明年1月1日生效。

RCEP是各項指標領先全球最大自貿區。15個成員國總人口達22.7億，GDP達26兆美元，出口總額達5.2兆美元，均占全球總量約30％。

(旺報 )