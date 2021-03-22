大陸完成RCEP核准 成為率先批准國家 16:022021/03/22 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸已經完成RCEP核准。(示意圖，shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部國際司負責人今（3月22日）日表示，目前，中國已經完成區域全面經濟夥伴關係協定也就是RCEP協定的核准，成為率先批准協定的國家。此外，泰國也已經批准協定。 RCEP所有成員國均表示，將在今年年底前批准協定，推動協定於明年1月1日生效。 RCEP是各項指標領先全球最大自貿區。15個成員國總人口達22.7億，GDP達26兆美元，出口總額達5.2兆美元，均占全球總量約30％。 陸已打7495萬劑 暫不准選品牌 大陸建設 推總銷120億大案 (旺報 ) #協定 #RCEP #批准 #成為 #國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東之光 羅美玉把族譜繡活了 04:102021/03/22 地方新聞 大陸力推綠色金融 引資百兆元 04:102021/03/22 焦點新聞 大陸國債殖利率高 連美國人也愛投資 11:042021/03/22 財經 大陸全面接種疫苗 擴及台胞 04:102021/03/22 產業財經 南亞權力板塊的移動 04:102021/03/22 時論廣場 220艘武裝漁船現身南沙牛軛礁 菲外長呼籲大陸召回 10:262021/03/22 兩岸 富比庫完成A輪增資 積極加速技術研發及全球市場擴張 10:282021/03/22 財經 大學設立研究學院 禁止陸資直接或間接參與 13:002021/03/22 生活 加拿大前外交官康明凱案北京開審 加國官員被拒旁聽 14:522021/03/22 財經 陸商務部：已完成RCEP核准 成為率先批准協定的國家 15:542021/03/22 財經 冤冤相報何時了 04:102021/03/22 時論廣場 兩岸熱門新聞 220艘武裝漁船現身南沙牛軛礁 菲外長呼籲大陸召回 - 兩岸 大陸外交官回憶錄 窺見兩岸外交恩怨情仇 - 焦點新聞 - 旺報 外交戰狼群起出征 陸駐法使館辱罵法知名學者輿論震驚 - 兩岸 錢其琛披露拉法葉案祕辛 戴秉國解密大國戰略對話 - 焦點新聞 - 旺報 謝啟大舉發北京法官 籲兩岸拚司改 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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