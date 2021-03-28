3月29日是青年節，前國民黨主席吳敦義今(28)日在臉書發文期許年輕人們，不要為了「免費大餐」這種事改名鮭魚，應有更健康、遠大的目標與理想，並努力前進。

吳敦義表示，滿清時代，有一群年輕人，為了改變國家的積弱不振，響應國父孫中山先生的革命行動，流下鮮血、犧牲生命，建立了中華民國，也扭轉了整個國家民族的命運。這是何其令人感動的義舉，雖然這已是110年前的往事，相信多數國人至今仍然清楚記得黃花岡72烈士的故事。

吳敦義指出，他大學時期，因為看不慣台大學生以留學美國為第一志願，有感而發寫了一篇「台大人的十字架」的社論，刊登在台大校刊「大學新聞」上，引起各界共鳴，也因而走上從政之路。一直以來，他始終以當時寫文章的心情，時時警惕自己有沒有違背當年的初衷，並且也以同樣的標準來自我期許。

青年是國家的棟樑，是國家未來的主人，必須要有理想與抱負，千萬不能為了吃頓免費大餐，就把名字改成「鮭魚」之類，吳敦義認為，如果多數的青年都是這般短視近利，我們國家的未來是值得憂慮的。

吳敦義表示，他向來喜歡參加青年活動，在副總統卸任之後辦理青年活水營，感謝所有年輕朋友們，把活力與熱情與他分享，讓他常保年輕心境；而在329青年節的前夕，吳敦義祝福每一位青年朋友都能朝健康、遠大的目標與理想前進，心想事成。

(中時新聞網)