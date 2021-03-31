國民黨主席7月下旬改選，由於目前僅主任江啟臣表態爭取連任，前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜及智庫副董事長連勝文都未宣布參選，不少「黨員大戶」持續觀望是否繳納黨費，但黨中央規定黨費補繳至今天截止，中常委林金結下午中常會提議，建請黨中央開放補繳時間至選舉公告日前繳納，就具有合格投票權。據指出，林的提議在中常會未通過，仍維持補繳至今晚12時止。

據悉，今天已有部分「黨員大戶」備妥數十萬元，在黨部準備補繳費；在得知維持今天為期限後，下午立即補繳黨費。

國民黨統計，到本月28日完成黨費繳交者有33萬2278人，但不含海外黨員。

國民黨上周三中常會，就多位中常委已在會中口頭提議說，有不少黨代表私下反映繳費期限急迫，希望黨中央能延期；但黨主席江啟臣回應，延後繳費期限茲事體大，必須修改規則，請組發會持續向黨員宣導須在期限內繳納完畢。組發會為此上周四已再次發函各縣市黨部、黃復興黨部透過電話、e-mail、臉書、line、會議、活動等各種管道加強宣傳說明。據悉，中常委沈智慧及林金結今天打算正式提案，但最後並未提案，改口頭建議。

知情人士指出，此次補繳黨費的情形，較以往相對冷清，主因是朱、韓、連，甚至江都沒來「拜託」，因此黨員大戶認為賽局尚未成形，都先按兵不動，選情目前算是「外熱內冷」，不像2017年吳敦義補選黨主席時希望「一輪過半」，大戶都幾十萬一次繳納，再加上這次又涉及參選黨代表也須繳納兩年分攤金兩萬元，南部就有某大戶估算要為所有掌握的黨員、黨代表繳費，一次要花約700萬元，引起家人強烈反對，因此繳費情形冷清，選情也很詭譎。

會中中常委林金結、謝坤宏等「建議」延長補繳費期限、擴大黨員參與，是好事一樁。祕書長李乾龍則說明要一口氣繳四年黨費的黨員，有50多萬人。

不過中常委侯彩鳳認為現在傳出有「黨員大戶」之事，若再延後補繳，會衝擊國民黨形象。黨主席江啟臣最後裁示維持補繳至今晚為止。

(中時 )