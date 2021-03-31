國民黨主席7月下旬改選，由於目前僅主任江啟臣表態爭取連任，前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜及智庫副董事長連勝文都未宣布參選，不少「黨員大戶」持續觀望是否繳納黨費，但黨中央規定黨費補繳至今天截止，中常委沈智慧、林金結今天下午中常會將提案，建請黨中央開放補繳時間至選舉公告日前繳納，就具有合格投票權。該提案已獲謝坤宏、呂學樟及邱素蘭等中常委連署。

國民黨上周三中常會，就多位中常委已在會中口頭提議說，有不少黨代表私下反映繳費期限急迫，希望黨中央能延期；但黨主席江啟臣回應，延後繳費期限茲事體大，必須修改規則，請組發會持續向黨員宣導須在期限內繳納完畢。組發會為此上周四已再次發函各縣市黨部、黃復興黨部透過電話、e-mail、臉書、line、會議、活動等各種管道加強宣傳說明。據悉，補繳情形依舊不樂觀，中常委今天改正式提案。

知情人士指出，此次補繳黨費的情形，較以往相對冷清，主因是朱、韓、連，甚至江都沒來「拜託」，因此黨員大戶認為賽局尚未成形，都先按兵不動，選情目前算是「外熱內冷」，不像2017年吳敦義補選黨主席時希望「一輪過半」，大戶都幾十萬一次繳納，再加上這次又涉及參選黨代表也須繳納兩年分攤金兩萬元，南部就有某大戶估算要為所有掌握的黨員、黨代表繳費，一次要花約700萬元，引起家人強烈反對，因此繳費情形冷清，選情也很詭譎。

今天沈智慧、林金結的提案案由「擬請國民黨中央放寬此次黨主席、黨代表選舉擁有合格投票權之黨員認定標準。」提案說明則提出三點：

一、吳伯雄前主席時期，選舉主席與全國黨代表，中央規定得於投票當日現場補繳黨費後領取選票，此舉不但增加黨費催繳比例，現場也未有抗議之情事發生。

二、近期接獲基層黨員不斷反映，黨中央規定要擁有本次黨主席、黨代表選舉之合格投票權，應於110年3月31日前補繳完成前三年欠繳之黨費，值此存亡之秋，黨中央更應以服務黨員為出發點，不應流於形式與八股規定，唯有廣納各方意見，才能凝聚共識與向心力。

三、本黨目前基層人力捉襟見肘，每位同仁需負責聯繫4、5千位黨員同志，於3月31 日前恐有未能詳盡之虞，黨中央應適時放寬時限，以舒緩基層之工作壓力。

提案結論指出：「建請黨中央評估凡黨員有欠繳黨費者，開放補繳時間統一至選舉公告日前繳納即具有合格投票權，可行使投票之權利。以此舒緩基層同仁壓力，並凝聚黨內向心力。」

沈智慧表示，此案是台中市黨部主委林敏霖請她提出，因中央規定 107至109年欠繳黨費每年200元須今天（3月31日）前繳納，110年的 300元黨費得於選舉公告日前繳納，形成「一層皮分兩次割」，造成人力嚴重不足的基層極度不滿，因每位基層同仁須負責聯繫四、五千位黨員，時間根本來不及。

林金結也說，他的選區土城至今黨員繳費出奇地低，他認為延長繳費期、擴大黨員參與，是好事一樁。

中常委聯誼會祕書長謝坤宏也說，除了沈智慧、林金結提案，台南也有基層陳情，表示有數百已完成補繳、有收據的黨員，資料來不及輸入，恐影響投票權益。

(中時 )