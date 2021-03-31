謝坤宏。(謝坤宏提供)

國民黨中常會邀中廣董事長趙少康「專題演講」，趙少康選擇4月28 日前往，並爭取全程開放，但中常委主張部分開放，雙方尚待溝通。相較趙未接受中評委聘書、入黨未滿一年等參選黨魁資格受限制，另位獲黨主席新聘中評委、準備參選黨主席的孫文學校總校長張亞中，也以「入黨50年」的忠貞黨員身分，向中常委聯誼會爭取要赴中常會提建言，結果今天下午以「不符慣例」，未獲中常會通過。

黨務人士指出，雖然張亞中無法赴中常會演講，但已向黨中央申請4月17、18日（周六及周日）常會廳使用權，打算要辦論壇，屆時應會闡述對國民黨的理念。

張亞中昨致電中常委聯誼會祕書長謝坤宏，表達意願，並在中常委聯誼會LINE群組留言說：「得知中廣董事長趙少康先生將受邀至中常會，報告其對黨的建言。中常會如此開明作風，實令黨員感佩！本人為近五十年的忠貞黨員，近日承蒙江主席肯定，榮任中評委。本人長期關心本黨前途與發展，且已形成具體成熟主張，亦期盼能有此殊榮，當面向中常會諸先進報告本人對本黨如何贏得2022及2024年選舉的建言。孫文學校總校長張亞中敬上」。

謝坤宏下午在中常會提出張亞中也想赴中常會提建言，徵詢大家意見。有中常委認為中常會有其功能及程序，並非讓每位想參選黨主席的人只要有意願，都可來說明理念的場合，而且黨主席選舉自有政見發表會，張應在參選後到政見會說明理念較適宜。

也有中常委指出，邀趙少康赴中常會是中常委提案、會中決議，至於其他的專題演講，「慣例上」是都由黨中央視議題主動邀請專家學者，與大家意見交流，倒不曾有人主動要求到中常會演講，就進行安排，不宜「破例」；黨主席江啟臣最後裁示「按照慣例處理」。

張亞中去年曾想投入黨主席補選未果，這次為了參選下屆黨主席說明理念，去年底就曾透過前主席洪秀柱、前副祕書長蔡正元向黨中央爭取聘為中評委，卻被黨中央冷處理。直到趙少康宣布重回國民黨且希望成為中評委，以取得參選黨主席資格，黨中央才同時聘張為中評委，但趙卻卡在入黨未滿1年，因此請黨中央不必送中評委聘書給他了。

(中時 )