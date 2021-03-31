國民黨中評會主席團主席、考試院前院長許水德今 (31)日辭世，國民黨下午發新聞稿表達沈痛哀悼與不捨之意，黨主席江啟臣盼家屬節哀，並致上深切的慰問之意。

江啟臣回憶說，一年前當選主席時，就是從許前院長手上接下當選證書，當時，許前院長提醒他，「一定要在國民黨最艱困的時候挺下來，莫忘從政的初心，腳踏實地完成每一項任務，只有國民黨好，台灣才會好，中華民國也才會更好」，這一番話讓他印象深刻且銘記在心。

江啟臣與黨祕書長李乾龍預計明天上午10時30分前往北市金華街，家屬為許水德佈置的靈堂上香致哀。

國民黨表示，許前院長一生忠黨愛國，歷任黨內要職，包括社工會主任、黨祕書長、中評會主席團主席等，且多次擔任黨職選舉選監委員會召集人，其溫厚沈穩的處事風格，協助黨務工作的順利推行，更促進黨的穩定發展；同時，許前院長曾任國家多項重要公職，包括台灣省政府社會處長、內政部長、駐日代表、考試院院長等，也曾擔任高雄市長與台北市長，行政歷練豐富，在其崗位上恪盡職守、盡心履職，為國家政務發展奉獻許多心力。

國民黨指出，許前院長在黨務工作上盡忠職守，為國家發展也付出卓越貢獻，是全黨值得效法的典範，國民黨將盡力協助家屬辦理許前院長的治喪事宜。

(中時 )