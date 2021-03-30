謝坤宏。(謝坤宏提供)

國民黨中常會邀中廣董事長趙少康「專題演講」，趙少康選擇4月28日前往，並爭取全程開放。相較趙未接受中評委聘書、入黨未滿一年等參選黨魁資格受限制，另位獲黨主席江啟臣新聘中評委的孫文學校總校長張亞中，今天以「入黨 50年」的忠貞黨員身分，向中常委聯誼會爭取也要赴中常會提建言。聯誼會祕書長謝坤宏說，張除了在聯誼會line群組留言，也打電話給他，他將為張在中常會提議，也請有意參選黨主席的張亞中赴中常會專題演講。

張亞中今天在中常委聯誼會LINE群組留言說：「得知中廣董事長趙少康先生將受邀至中常會，報告其對黨的建言。中常會如此開明作風，實令黨員感佩！本人為近五十年的忠貞黨員，近日承蒙江主席肯定，榮任中評委。本人長期關心本黨前途與發展，且已形成具體成熟主張，亦期盼能有此殊榮，當面向中常會諸先進報告本人對本黨如何贏得 2022及2024年選舉的建言。孫文學校總校長張亞中敬上」。

張亞中去年曾想投入黨主席補選未果，這次為了參選下屆黨主席說明理念，去年底就曾透過前主席洪秀柱、前副祕書長蔡正元向黨中央爭取聘為中評委，卻被黨中央冷處理。直到趙少康宣布重回國民黨且希望成為中評委，以取得參選黨主席資料，黨中央才同時聘張為中評委，但趙卻卡在入黨未滿1年，因此請黨中央不必送中評委聘書給他了。

張亞中明天上午也將上廣播節目，說明他的理念。

將為張亞中爭取比照趙少康赴中常會專題演講的謝坤宏，也有意參選黨主席。他在上周三中常會討論邀趙時，就主張「既然可以邀趙少康來，其他可能的黨主席候選人朱立倫、韓國瑜，甚至侯友宜，都可邀請來中常會專題報告。」

(中時 )