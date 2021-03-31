表態參選國民黨黨魁的孫文學校總校長張亞中今天表示，黨內天王提出的一中各表無法解決兩岸政策難題，因此他主張兩岸簽署和平協議，向對岸提出「分治不分裂」、「兩岸三席」概念，並藉此要求對岸勿阻撓台灣參與國際組織。他認為，北京當局可以和他談，但前主席朱立倫、現任主席江啟臣的態度清楚，對岸並不會想和他們談。

張亞中今天接受《POP撞新聞》廣播專訪，他說，國民黨形象受爭議，既然參選黨魁需繳交報名費200萬元，他建議在這段期間定期舉辦政策說明會，讓民眾看到國民黨不只有八卦、黨內天王鬥爭，而是透過政策發表與辯論，提升國民黨的社會地位。

張亞中指出，國民黨內部在主席選舉，著重找聲望、民調皆高的黨內天王，認為找到這位最強天王，團結一致就有機會贏得選舉，但歷經2016、2020敗選，藍綠版圖改變，就算團結也不見得能贏民進黨，因為無法得到中間理性選民的支持。

張亞中認為，國民黨的歷史責任就是為兩岸創造和平，黨內天王提出的一中各表無法解決兩岸政策難題，因那只是事務性協商，因此他主張兩岸簽署和平備忘錄，若當選黨主席，將向對岸提出「分治不分裂」、「兩岸三席」概念，若成功就交由黨員公投，進而成為國民黨2024政見，若失敗就辭去黨魁。

張亞中表示，兩岸關係牽涉到主權與治權，前者是所有權、財產權，後者是管理權，依照憲法，主權包含全中國，兩岸共同承諾不分裂整個中國的主權，也就是不搞台獨，另大陸其實已默認兩岸分治事實。

至於「兩岸三席」，張亞中說，如同結婚，除了台灣、中共，兩岸可成立代表整個中國的代表團，比如「食品安全共同體」、「中華文化共同體」、「南海共同體」等，要求對岸不能阻饒台灣參與國際組織。

(中時 )